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TEM Otoyolu'nda otomobil duran taksiye çarptı. 2 araç yandı

11.10.2026 09:01

TEM Otoyolu'nda otomobil duran taksiye çarptı. 2 araç yandı
DHA

Araçların yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
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Sarıyer TEM Otoyolu’nda otomobil, yol üzerinde duran taksiye arkadan çarpması sonucu çıkan yangında 2 araç yandı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.45 sıralarında Sarıyer TEM Otoyolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil, yol üzerinde duran taksiye arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından taksinin LPG tankında çıkan yangında her iki araç alev alev yandı. 

 

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralanırken, taksi şoförünün kolunda yanık oluştu. Toplam 5 kişinin yaralandığı kazanın ardından, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlardaki yangını söndürürken, sağlık ekipleri de yaralıları, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. 

 

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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