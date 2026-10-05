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TEM Otoyolu'nda seyir halindeki taksi alev aldı, şoför alkol testini reddetti

05.10.2026 12:07

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki taksi alev aldı, şoför alkol testini reddetti
DHA

Taksi şoförü, kan örneği alınması için hastaneye götürüldü.

DHA
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Bağcılar’da seyir halindeyken motor kısmından alev alan taksi kullanılamaz hale geldi. Alkolmetreye üflemeyi reddeden taksi şoförü, kan örneği alınması için hastaneye götürüldü.

Yangın, saat 09.40 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bağcılar mevkiinde Ankara istikametinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Özcan S. yönetimindeki taksinin motor kısmında bir anda alevler yükselmeye başladı.

 

Diğer sürücülerin uyarısı üzerine durumu fark eden taksi şoförü, aracı emniyet şeridine çekerek indi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından taksi kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 09.40 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bağcılar mevkiinde Ankara istikametinde çıktı.

ALKOLMETREYE ÜFLEMEYİ REDDETTİ, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

 

Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı kontrolde alkolmetreyi üflemeyi kabul etmeyen taksi şoförü Özcan S., kan örneği alınmak üzere hastaneye götürüldü.

 

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, çalışmaların tamamlanması ve taksinin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

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