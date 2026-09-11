TEM’de yanan otomobile beton mikserinin şoförü müdahale etti

Sarıyer TEM Otoyolu’nda seyir halindeki otomobilde çıkan yangına, yoldan geçen beton mikserinin şoförü hortumla müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın , saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Harp Akademileri alt geçidinde meydana geldi. Edirne yönünde ilerleyen 34 GZ 4187 plakalı otomobilin bagajından henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

Durumu fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Kısa sürede büyüyen alevlere, bu sırada yoldan geçen beton mikserinin şoförü hortumla müdahale etti.

BETON MİKSERİ ŞOFÖRÜ HORTUMLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafik akışını kontrollü sağlarken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.