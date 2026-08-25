Terör örgütü YPG kendini feshetti

Terör örgütü SDG/YPG elebaşı Mazlum Abdi, örgütün feshedildiğini ve Suriye Devlet Kurumlarına tamamen entegre edildiğini duyurdu.

Şam Halk Sarayı'nda yaptığı açıklamada Abdi, "Suriye Demokratik Güçleri'nin yetkisinin sonlandırıldığını, Özerk askeri güç olarak dağıtıldığını, tam sorumlulukla ilan ediyoruz." ifadelerine yer verdi. Mazlum Abdi böylelikle askeri güçlerin Suriye Ordusu'na tam entegrasyonunun sağlandığını duyurdu.

Abdi gelişmelerin Suriye tarihinde barış, istikrar ve yeniden inşa için yeni bir sayfa açtığını ifade etti.

Mazlum Abdi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna katılacak SDG üyelerinin hem bakanlıkta hem ordu komutasında iyi görevler almasını beklediğini söylemişti.

10 MART MUTABAKATI

SDG ve Suriye yönetimi arasında imzalanan 10 Mart 2025 tarihinde anlaşma imzalanmıştı.

10 Mart anlaşması, SDG’nin kurulmakta olan yeni Suriye ordusuna entegre olmasını içeriyordu.

Daha sonra 10 Mart mutabakatına uymayan terör örgütü SDG/YPG'ye yönelik Suriye ordusunun başlattığı operasyonun ardından yeni bir anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma SDG'ye bağlı tüm güçlerin Savunma Bakanlığı bünyesine katılmasını ve enerji kaynaklarının Şam'ın kontrolüne geçmesini içeriyordu.