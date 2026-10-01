Terörsüz Türkiye sürecinde izleme komisyonu için geri sayım

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız , Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, "Bu hafta çerçeve yasanın sahada uygulanmasıyla ilgili Meclis'te partilerin temsil oranlarına göre milletvekillerinin katılımıyla bir komisyon kurulur." diye konuştu.

Komisyonun görevlerinin, Meclis'ten geçen çerçeve yasanın yedinci maddesiyle belirlendiğini anımsatan Yıldız, "İzleme, herhangi bir yaptırımı yok, kanun teklifi verebilir, tavsiyelerde bulunabilir." ifadelerini kullandı.

“BİR HAFTA 10 GÜN İÇERİSİNDE KURULACAĞINI UMUT EDİYORUM”

Komisyondaki üye sayısının İstihbarat Komisyonu'nda olduğu gibi 17 ya da daha düşük olabileceğini ifade eden Yıldız, "Bir hafta, 10 gün içerisinde kurulacağını umut ediyorum. Meclis Başkanımız herhalde bugün, yarın partilere üye bildirimi için yazı gönderir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Feti Yıldız, "Meclis Başkanı 'Sadece Meclisteki yasama faaliyetlerini izleyecek' dedi ama siz saha dediniz. Arada bir fark var mı?" sorusunu, "Çerçeve yasanın uygulaması izlenecek. Sadece Meclis değil." diye cevapladı.

Komisyon üyelerinin partiler tarafından bildirileceğini belirten Yıldız, üye sayısının da partilerin TBMM'deki temsil oranına göre şekilleneceğini kaydetti.

FON SORUŞTURMASI İÇİN ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULACAK MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmalarına ilişkin soruyu ise Yıldız, şöyle yanıtladı:

"- Devletimiz her türlü tedbiri alıyor, takibi yapıyor. Devletimize güvenelim. Yetimin, garibin, gurabanın hakkını, hukukunu kimseye yedirmez. Yasal süreç devam ediyor. Benim prensibim şudur: ben suçsuzluk karinesine inanırım. Bunun A ya da B şahsı olması benim için fark etmez. Kesin hüküm haline gelene kadar 'Şu şahıs suçludur, suçsuzdur' demem. Şüphelidir sadece benim için."

Fon soruşturmalarına ilişkin Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasına yönelik soru üzerine de Yıldız, "Bana göre gerek görmüyorum. Bu tamamen adli bir mesele." dedi.