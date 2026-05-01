Tetikçiler yanlış kişiyi öldürdü: "Ben değilim" dedi, dinlemediler

ÖLMEDEN ÖNCE "BEN DEĞİLİM" DEMİŞ

Veysel Meşe'nin taksisine yolcu gibi binip olayın olduğu yere götürdüğü belirlenen B.S.Ç. isimli çocuk, ifadesinde 5 bin lira karşılığında taksiciyi olay yerine getirmesinin istendiğini belirterek, "Neden benden böyle bir şey istediklerini sorduğumda ise aralarında alacak meselesi olduğunu, sadece konuşmak istediklerini, telefona cevap vermediğini söyledi." dedi.

Müşteri gibi taksiye binerek aracı istenilen yere götürdüğünü anlatan B.S.Ç., "Ben taksinin parasını ödeyip tam taksiden indiğim sırada Muhammed ve Yusuf geldi. Muhammed maktule silahı doğrulttu bu arada silah tutukluluk yaptı. Maktul de 'Ben değilim, ben değilim' şeklinde sözler söyledi. Ancak Muhammed maktule 4-5 el ateş etti." ifadelerini kullandı.

"YOLCU OLARAK ALDIĞIM KİŞİ KATİLLERİ TANIYOR"

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Meşe'nin yaralandıktan sonra özel bir hastaneye sevk edildiği, tedavisi sırasında yapılan kısa görüşmede durakta yolcu olarak aldığı kişinin şüphelileri tanıdığını söylediği yer aldı.

ACILI BABAYA ÜÇ DAİRE TEKLİF ETTİLER

10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8’inci ve karar duruşmasına tutuklu sanıklar, katılanlar ve avukatları katıldı. Duruşmada Veysel Meşe'nin babası Mehmet Meşe, "Sanıklar, sürekli aracıları barışmak için gönderdiler. Üç daire bize teklif ettiler. Değil üç daire, tüm Diyarbakır'ı da üzerime tapu etseler dahi asla kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

DÖRT SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Savunmaların ardından mahkeme, kararını açıkladı. Şüpheliler Ali Yakoğlu, Sidar Atlı, Nihat Mafrak ve Muhammed Güngörür hakkında Veysel Meşe'ye karşı tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediği sabit görüldüğünden, indirim uygulanmasına yer olmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Suça sürüklenen çocuk B.S.Ç. ve A.Ö. hakkında ise şüphelilerin suç tarihinde 15 yaşını doldurup 18 yaşını doldurmadığı anlaşıldığından, B.S.Ç. hakkında 22 yıl, A.Ö. hakkında ise 1/3 oranında indirim yapılarak 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. A.Ö. hakkında ayrıca ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma suçundan 8 ay hapis ve adli para cezası verildi.

Sanıkların eylemlerinin sabit olmaması nedeniyle de A.Y., M.Y., M.Y. ve N.Y. hakkında beraat kararı verildi. Olay tarihinden bu yana aranan ve firari durumda olan Lokman Mercan ve Yusuf Koçyiğit'in ise dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

"HUSUMETLİSİ YERİNE OĞLUMU ÖLDÜRDÜLER"

Kararın ardından gazetecilere açıklama yapan Veysel Meşe'nin babası Mehmet Meşe, katil zanlılarının husumetlileri yerine yanlışlıkla oğlunu öldürdüğünü söyledi.

Husumetli ailelerden birinin kendisine, "Bizim akrabamızı götüreceğine Veysel Meşe ona benzediği için onu götürmüşler, zaten o kişi de durakta çalışıyordu." dediğini anlatan baba, şöyle devam etti:

"Çocuğumu ilk önce ayağından vuruyor, kaçarken sırtından vuruyor. Çocuğum 'Ben değilim, ben değilim' diyor. Yine çocuğuma ateş ediyor. Çocuğumun 2 kızı var. Her gün babalarını arıyorlar. Ben babalarını nereden getireyim? Hakim ve savcılar benim çocuğumun hakkını yemedi. Allah razı olsun devletin adaletine."