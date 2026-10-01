TikTok ünlülerine operasyon: 10 fenomen gözaltında
01.10.2026 16:17
Gözaltına alınan şüphelilere uyuşturucu testi yapılacağı bildirildi.
TiKTok'ta kavga, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaparak gelir elde eden sosyal medya ünlülerine operasyon düzenlendi. Polis, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
TikTok'ta kavga, tehdit ve hakaret içerikli yayınlar yapan sosyal medya ünlülerine yönelik operasyon yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta TikTok olmak üzere Facebook ve X'te kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya ünlülerini belirlemek için çalışma başlattı.
İSTANBUL MERKEZLİ 10 ŞEHİRDE OPERASYON YAPILDI
Polis ekiplerinin yürüttüğü sanal takip sonucu şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'da belirlenen evlere operasyon düzenlendi.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgularına başlanırken, uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla testlerden geçirildikleri öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.