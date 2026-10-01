TikTok ünlülerine operasyon: 10 şüpheli adli kontrolle serbest

TikTok 'ta kavga, tehdit ve hakaret içerikli yayınlar yapan sosyal medya ünlülerine yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta TikTok olmak üzere Facebook ve X'te kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya ünlülerini belirlemek için çalışma başlattı.

İSTANBUL MERKEZLİ 10 ŞEHİRDE OPERASYON YAPILDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü sanal takip sonucu şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'da belirlenen evlere operasyon düzenlendi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgularına başlanırken, uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla testlerden geçirildikleri öğrenildi.

AYLIK GELİRLERİNİ 200 İLA 500 BİN LİRA ARASINDA AÇIKLADILAR



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin ifadelerinde, yaptıkları paylaşımların suç oluşturduğunu bilmediklerini söyledikleri ve sosyal medya faaliyetlerinden aylık 200 bin ila 500 bin lira arasında gelir elde ettiklerini beyan ettikleri öğrenildi.



Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının tespiti amacıyla kan örnekleri alındığı öğrenildi. Şüpheliler hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Müstehcenlik" suçlarından işlem yapıldı.



10 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında Semih Varol, Mehmet Aden Arslan ve Onur Sermik’in de olduğu toplam 10 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.