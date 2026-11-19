Tipi bastırdı, karla kapanan yolda mahsur kaldılar
19.11.2026 15:29
Dört kişi ekiplerin yolu açmasıyla kurtarıldı.
Trabzon'da yoğun kar yağışı nedeniyle dört kişi araçlarında mahsur kaldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası'nın Kırklar Mescidi mevkisinde yoğun kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan dört kişi kurtarıldı.
Trabzon-Bayburt sınırındaki 3 bin 180 rakımlı Kırklar Mescidi'nin inşaatında çalışanların bulunduğu iki araç, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolda kaldı.
EKİPLER YOLU AÇTI, KURTARILDILAR
İhbar üzerine bölgeye Çaykara Belediyesi, Karayolları ve Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iş makineleri ve paletli kar temizleme aracıyla yolu açarak mahsur kalanların araçlarına ulaştı.
Yolun açılmasının ardından dört kişi, araçlarıyla ilçe merkezine hareket etti.