Tır dorsesine gizlenmişler. 5 kaçak göçmen yakalandı
08.10.2026 09:36
Kaçak göçmenler tırın dorsesinde bulundu.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu Romanya plakalı tırın dorsesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5 kaçak göçmen yakalandı.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmak için tır dorsesine gizlenen 5 kaçak göçmen, polis ekiplerinin denetiminde yakalandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kent genelinde denetimlerini sürdürdü.
Gelibolu ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında şüphe üzerine Romanya plakalı bir tır durduruldu.
Polis ekiplerinin tırın dorsesinde yaptığı aramada, yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları belirlenen yabancı uyruklu 5 kişi bulundu. Yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.