Tır, ışıkta bekleyen kadınların üzerine devrildi. 2 ölü
28.09.2026 01:58
Önce ışıklara, sonra otomobile çarpan tır devrildi .
Manavgat'ta önce trafik ışıklarına ardından bir otomobile arkadan çarpan tır, yol kenarında bekleyen kadınların üzerine devrildi. 2 kadın hayatını kaybetti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tır, önce kavşaktaki trafik ışıklarına ardından bir otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle tır yol kenarında bekleyen 2 kadının üzerine devrildi.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dorsenin kaldırılmasının ardından, yabancı uyruklu iki kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan tır sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza Çolaklı Mahallesi'ndeki Çolaklı Turizm Merkezi Kavşağı'nda meydana geldi.