Tır, ışıkta bekleyen kadınların üzerine devrildi. 2 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tır, önce kavşaktaki trafik ışıklarına ardından bir otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle tır yol kenarında bekleyen 2 kadının üzerine devrildi.

Bölgeye sağlık , itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dorsenin kaldırılmasının ardından, yabancı uyruklu iki kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan tır sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.