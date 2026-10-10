Tıra arkadan çarpan minibüs alev aldı. Sürücü araçta mahsur kaldı

Afyonkarahisar ’ın Dinar ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüs alev aldı. Kapıları açılmayan araçta mahsur kalan sürücü A.A. (40), yangında hayatını kaybetti. Sürücüyü kurtarmaya çalışan yakınlarının “Kurtaramadım” diyerek feryat ettiği anlar yaşandı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Gökçek köyü yakınlarında meydana geldi. A.A. yönetimindeki minibüs, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından minibüste yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede sardığı minibüsün kapıları açılmayınca sürücü araçta sıkıştı. Yakınlarının tüm çabalarına rağmen minibüsten çıkarılamayan A.A., yanarak yaşamını yitirdi.

“KURTARAMADIM” DİYE FERYAT ETTİ

Sürücüyü alevlerin arasından kurtarmaya çalışan yakınları, çaresizlik içinde yardım etmeye çalıştı. Yakınlarından birinin “Kurtaramadım” sözleriyle feryat etmesi, olay yerinde üzüntüye neden oldu.

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Y.S. de yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen yaralı, yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.