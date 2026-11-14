TIR'a çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, dün akşam 18.55 sıralarında Tekirdağ-Malkara karayolu İnecik mevkiinde meydana geldi. Ü.Ö. yönetimindeki otomobil , aynı yönde seyir halinde bulunan A.Y. idaresindeki TIR'ı sollamak istediği sırada yarı römorkunun arka sol kısmındaki koruma demirine çarptı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 73 yaşındaki Nebahat Ö. olayda hayatını kaybederken, sürücü Ü.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan Z.G. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazaya karışan otomobil ve TIR sürücülerine yapılan alkol kontrollerinde alkole rastlanmadığı öğrenildi. Jandarma Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.