TIR'ın dorsesinden 5 ton 610 kilogram kaçak tütün çıktı
21.11.2026 13:38
IHA
5 ton 610 kilogram tütün ele geçirildi.
Denizli'de kaçakçılığa yönelik düzenlenen operasyonda durdurulan bir TIR'ın dorsesinde 5 ton 610 kilogram tütün ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yaptığı değerlendirilen şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı.
Takibin ardından şüphelilerin bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. TIR'ın dorsesinde 5 ton 610 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan üç şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.