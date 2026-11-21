Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yaptığı değerlendirilen şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı.

Takibin ardından şüphelilerin bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. TIR'ın dorsesinde 5 ton 610 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.