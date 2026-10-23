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TIR'la yolcu minibüsü çarpıştı. 11 yaralı

23.10.2026 13:28

TIR'la yolcu minibüsü çarpıştı. 11 yaralı
DHA

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

DHA
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Van'ın Gürpınar ilçesinde TIR’la yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 1’i ağır, 11 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gürpınar ilçesinin Çavuştepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Aynı yöne giden TIR’la, yolcu minibüsü çarpıştı. 

 

Kazada, savrulup şarampole yuvarlanan minibüsteki 11 kişi yaralandı. 

 

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve Van Büyükşehir Belediyesi Gürpınar İtfaiye Şefliği ekipleri sevk edildi. 

 

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

 

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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