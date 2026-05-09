Tırnağını yaptırdı, en sevdiği kahveyi getirtti, hesabı ödemeden kaçtı
09.05.2026 11:27
Avcılar'da protez tırnak yaptıran kadın, işlem sonrası önce en sevdiği kafeden kahve getirtip içti, ardından "Cüzdanımı aracımda unuttum." deyip kaçtı.
Olay Cihangir Mahallesi'nde yaşandı. Dün bir tırnakçıya gelen kadın, protez tırnak yaptırmak istediğini söyledi.
Tırnaklarına işlem yaptırdığı sırada, dışarıdaki bir kafeden sevdiği bir kahveyi sipariş ettirdi.
İşlemleri bitirip kahvesini de içen kadın cüzdanını otomobilde unuttuğunu söyleyerek iş yerinden ayrıldıktan sonra kaçtı.
İşletme sahibi duruma tepki gösterdi.