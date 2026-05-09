Tırnağını yaptırdı, en sevdiği kahveyi getirtti, hesabı ödemeden kaçtı

09.05.2026 11:27

DHA

İşletme sahibi duruma tepki gösterdi.

Avcılar'da protez tırnak yaptıran kadın, işlem sonrası önce en sevdiği kafeden kahve getirtip içti, ardından "Cüzdanımı aracımda unuttum." deyip kaçtı.

İstanbul Avcılar'da tırnaklarını yaptırıp dışarıdan kahve siparişi verdiren kadın ödeme yapmadan kaçtı.

 

Olay Cihangir Mahallesi'nde yaşandı. Dün bir tırnakçıya gelen kadın, protez tırnak yaptırmak istediğini söyledi.

 

Tırnaklarına işlem yaptırdığı sırada, dışarıdaki bir kafeden sevdiği bir kahveyi sipariş ettirdi.

 

İşlemleri bitirip kahvesini de içen kadın cüzdanını otomobilde unuttuğunu söyleyerek iş yerinden ayrıldıktan sonra kaçtı.

 

