KAP'a bildirildi. TMSF, Tera Yatırım Teknoloji Holding'e kayyum olarak atandı

Tera Yatırım Teknoloji Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ekim 2026 tarihli ve 2026/10332 D. iş sayılı kararıyla TMSF 'nin şirkete kayyum olarak atandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karar uyarınca Fon Kurulu tarafından şirketimizin yönetim kurulu oluşturularak Yönetim Kurulu Başkanlığına Enis Güçlü Şirin, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Cüneyt Ardağ, Yönetim Kurulu üyeliklerine Melek İnceköse İmert, Ercan Doğan, Arif Kural, Mert Can Aktı, Batuhan Başoğlu, Aybike Kaynar Bardakcı ve Mine Terzi atanmıştır. Şirketimizin yönetimi ve temsili Fon Kurulunca atanan yönetim kurulu tarafından yerine getirilmekte olup gerekli çalışmalara büyük bir titizlikle ve ivedilikle başlanmıştır."

TERA GRUBUNA YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 23 Eylül'de aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk'ün de bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında şirketlerin mali işlemleri de incelemeye alınmıştı.