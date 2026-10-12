Tokat'ta bulantı ve kusma gibi şikayetlerle yaklaşık 5 bin kişi hastanelere başvurdu

Tokat kent merkezinde 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuruların artması üzerine ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Köklü, hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Vali Köklü, "Bugüne kadar 5 bin civarında bir başvurumuz var. Bu 5 bin civarında başvurudan 70 civarı hastamız yatarak tedavi görüyordu, 40'ını taburcu etmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla şimdi 30 civarında bir hastamız var. Tabii bu 30 civarında hastamızın hepsi burada değil, üniversite hastanemiz, özel sektördekiler dahil hepsi. Hayati tehlikeleri yok, sıvı takviyesiyle atlatmayı umuyoruz." dedi.

Hastalığın kaynağının henüz belli olmadığına dikkati çeken Köklü, şöyle devam etti:

"Şimdi bu halk arasında bildiğiniz üzere bağırsak enfeksiyonu diye geçiyor. Bağırsak enfeksiyonu deyince de ilk akla su ve yiyeceklerimiz geliyor. Biz daha evvel uyarı yaptık. Bunun suyla alakalı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığımıza, Ankara'ya numuneleri gönderdik. Bu yarın belki geç saatlerde veya çarşamba günü bilgi alacağız. Ama o zamana kadar tedbir amaçlı söylüyoruz ki su ve yiyeceklere biraz temkinli yaklaşmamızda fayda var diyoruz."

"SU KAYNAKLI OLUP OLMADIĞIYLA İLGİLİ BİR ŞEY BİLMİYORUZ ŞU ANDA''

Şebeke suyunun kaynatılarak tüketilmesi konusunda uyarı yaptıklarına değinen Köklü, "Belediyemizle de istişareli bir şekilde gidiyoruz. Tüm depolar hafta sonu detaylı bir şekilde incelendi. Su kaynaklı olup olmadığıyla ilgili bir şey bilmiyoruz şu anda. Su kaynağıdır demek doğru bir ifade olmaz. Sağlık Bakanlığının, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün analiz sonucu ilimize ulaştığı zaman daha sağlıklı bir neticeye ulaşacağız diye düşünüyorum. En kolay su ve yiyeceklerden biliyorsunuz virüs veya hastalıklar, mikroplar bulaş şeklinde. Onun için biz uyarılarımızı o minvalden yaptık. Su ve özellikle suya ve diğer yiyeceklerimize hijyen kurallarına dikkat etmemiz lazım." diye konuştu.

Tokat'ta bugün okulları tatil ettiklerini hatırlatan Köklü, şunları kaydetti:

"Evet biz dün okullarımızda bu hastalığın bulaş riskini bertaraf edebilme adına tüm okullarımızda ve tüm kamu kurumlarımızda detaylı bir hijyen çalışması yapalım dedik ki öğrenciler varken de bu hijyen çalışması sağlıklı yapılamayacağından bugün okullara ara verdik. Merkezde sadece, diğer ilçelerimizde herhangi bir sorun yok. Ama yarın okullarımız devam edecek. Ama diyelim ki birkaç gün sonra yine bir tehlikeli durum gördük, çok acil bir durum gördük, net olarak bu önlemi almaktan çekinmeyiz. Şu anda çok aşırı endişelenecek bir durum gözükmüyor. Yalnız burada bazı velilerimiz şuna dikkat etsin, çocuklarında az da olsa bir rahatsızlık varsa okula göndermemeliler. Gerekli raporları, izinleri zaten hastanemiz, başhekimliğimiz, sağlık müdürlüğümüz başvurduğu zaman veriyorlar. Şu an için yarın okullarımızda eğitim devam ediyor ama dediğim gibi bir daha tehlike görürsek yeniden önlem alırız ama şu anda anormal bir tehlike görmüyoruz."