Tokat’ta silah kaçakçılığı operasyonu: 29 şüpheli yakalandı

Tokat ’ta silah ticareti ve kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 6 ilçede operasyon düzenlendi. Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda silah ile binlerce mermi ele geçirilirken, 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silahlanmaya yönelik çalışmaları kapsamında merkez, Yeşilyurt, Almus, Zile, Artova ve Pazar ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 32 av tüfeği, 6 kurusıkıdan bozma tabanca, 4 tabanca, 14 kurusıkı tabanca ile 6 bin 480 tabanca mermisi, 7 bin 803 kurusıkı tabanca mermisi ve 60 uzun namlulu silah mermisinin de aralarında bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 55 litre kaçak alkol, 2 el dedektörü ile 9 kesici ve delici alet bulundu.

Operasyon kapsamında 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.