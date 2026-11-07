Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonu, 9 gözaltı

Tokat 'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı silahlanmanın ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Yeşilyurt, Sulusaray ve Artova ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, tarihi eser olduğu değerlendirilen 12 obje, 100 tabanca fişeği, 1 kama ve 33 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli jandarmaya götürüldü.