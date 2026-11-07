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Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonu, 9 gözaltı

07.11.2026 11:54

Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonu, 9 gözaltı
DHA

Tokat'taki operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

AA
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Tokat'ın 3 ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler de ele geçirildi.

Tokat'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

 

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı silahlanmanın ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

 

Yeşilyurt, Sulusaray ve Artova ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, tarihi eser olduğu değerlendirilen 12 obje, 100 tabanca fişeği, 1 kama ve 33 fişek ele geçirildi.

 

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli jandarmaya götürüldü.

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