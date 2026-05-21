Tokat'ta taşkın alarmı

AFAD BAŞKANI PEHLİVAN; TAMP PLANI DEVREDE

Tokat Devlet Hastanesi karşısında, taşkın riski nedeniyle yıkılan ÇEDAŞ Köprüsü'nün bulunduğu alanda inceleme yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'ndan Yeşilırmak çevresindeki önlemler hakkında bilgi aldı.

Pehlivan burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Almus Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına erişmesi ve Sivas'taki Kılıçkaya Barajı'nın da tahliye edilmesi gereken aşamaya gelmesi nedeniyle Kelkit ve Yeşilırmak Vadisi'nde su seviyesinin yükseldiğini, taşkınlar yaşandığını söyledi.

AFAD Başkanı Pehlivan, "Burada en çok bilinen planımız Türkiye Afet Müdahale Planı, kısa adıyla TAMP biliyorsunuz, devreye sokuluyor. Bu yaşadığımız, Tokat özelinde yaşadığımız afetler ve afet riskine karşı da bir yandan müdahale, bir yandan risk azaltma çalışması yapıldı." dedi.

Risk analizlerinin seri bir şekilde yapıldığına dikkati çeken Pehlivan, şöyle devam etti: "Özellikle su yatakları söz konusu olduğu için DSİ ile çok yakın bir temas içerisinde çalışıldı. Son 5 gün içinde burada 2 bin 58 personel görev yaptı. Dronlar devredeydi, hala daha devrede. 24 saat esaslı bu tahkimatı hem personel aracıyla hem de teknolojik imkanları da kullanarak yapıldı."

Taşkın korumaya yönelik tahkimatların yapıldığına değinen Pehlivan, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını vurguladı.