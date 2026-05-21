TOKİ'nin bire bir sitesini kopyalamışlar! Milyonlarca liralık dolandırıcılık operasyonu
21.05.2026 09:51
Son Güncelleme: 21.05.2026 10:56
13 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
İstanbul'da sahte TOKİ sitesi kurup çok sayıda vatandaşı 9 milyon lirayı aşkın dolandıran 14 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde TOKİ izlenimi vererek hazırlanan sahte internet sitelerine ilişkin çalışma başlattı.
Çalışma sonucu ok sayıda kişinin dolandırıldığı belirtildi ve şüphelilerin tespiti için inceleme yapıldı.
9 MİLYON 41 BİN 849 TL HAKSIZ KAZANÇ
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hazırladıkları sahte siteler aracılığıyla mağdurların güvenini kazanarak toplam 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
13 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah İstanbul merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.