Toplu taşıma 23 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda birçok raylı sistem hattı ve belediye toplu taşıma hizmetleri ücretsiz hizmet verecek.

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı ücretsiz olacak. Ayrıca belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma araçları da ücretsiz hizmet sunacak.