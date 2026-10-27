Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Toprak anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin evini bastı. 2 ölü, 3 yaralı

27.10.2026 13:32

Toprak anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin evini bastı. 2 ölü, 3 yaralı
IHA

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Muş’un Hasköy ilçesinde toprak anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin evini basan İrfan Buldu, yeğenini öldürüp 3 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti.

İddiaya göre emekli polis İrfan Buldu, toprak anlaşmazlığı nedeniyle kardeşi E.B. ile ailesinin yaşadığı eve silahla girerek ateş açtı. 

 

Saldırıda kardeşi, yengesi ve iki yeğenini yaralayan Buldu, ardından aynı silahla intihar etti.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

 

Ekiplerin yaptığı kontrolde İrfan Buldu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Eren Buldu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery