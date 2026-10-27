Toprak anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin evini bastı. 2 ölü, 3 yaralı

İddiaya göre emekli polis İrfan Buldu, toprak anlaşmazlığı nedeniyle kardeşi E.B. ile ailesinin yaşadığı eve silahla girerek ateş açtı.

Saldırıda kardeşi, yengesi ve iki yeğenini yaralayan Buldu, ardından aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde İrfan Buldu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Eren Buldu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.