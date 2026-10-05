Trabzon Maçka'daki tünelde beton mikseriyle çarpışan otomobil alev aldı
05.10.2026 16:34
IHA
Kaza sonrası tünelde ulaşım durduruldu.
Trabzon’un Maçka ilçesindeki T2 Tüneli’nde beton mikseriyle çarpışan otomobil alev aldı. Tünelde ulaşım dururken, yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında T2 Tüneli’nin Gümüşhane istikametinde meydana geldi. Beton mikseri ile otomobilin çarpışmasının ardından otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tünelin ulaşıma kapanması nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Yanan otomobilde 1 kişinin bulunduğu öğrenilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.