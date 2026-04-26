Trabzon'da olaylı boks maçı. Onlarca kişi ringe atlayıp yumruklaştı

Milli boksör Emirhan Kalkan, UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için Sergei Gorokhov ile Trabzon Beşirli Spor Salonu'nda kurulan ringde karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 3’üncü raundunda salonda tansiyon bir anda yükseldi. Ringde başlayan gerginlik kısa sürede antrenörler ve görevlilerin de dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü.

Ringe atlayan onlarca kişi birbirine girdi, sandalyeler havada uçtu. Ring dışında da bazı kişiler birbirini yumrukladı. Özel güvenlik personelinin güçlükle müdahale ettiği kavga nedeniyle karşılaşma yarıda kesildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.