Trabzonluları hedef alan sosyal medya ünlüsüne soruşturma
11.09.2026 15:07
Kaya'nın 25 Ağustos'ta yurt dışına çıktığı belirlendi.
Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında soruşturma başlatıldı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Trabzonluları hedef alan fenomen hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya ünlüsü Ertuğrul Kaya hakkında re'sen soruşturma başlattı.
Başsavcılık, Kaya'nın yaptığı paylaşımla Trabzonluları hedef alıp, yine Trabzonluları toplumun farklı kesimleriyle karşı karşıya getirmeye yönelik ifadeler kullandığını bildirdi.
YURT DIŞINA ÇIKTIĞI BELİRLENDİ
Soruşturma kapsamında Kaya'nın paylaşımlarının yayından çıkarılması ve hesabına erişimin engellenmesi talep edildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen Kaya'nın 25 Ağustos'ta yurt dışına çıktığı öğrenildi.