Trafik cezasını duyunca önce sinir krizi geçirdi ardından tehditler savurdu

İstanbul 'da trafik cezasına sinirlenen bir sürücü cezayı duyunca sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan incelemelerde mevzuata aykırı egzoz değişikliği olduğu belirlendi.

ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sürücüye idari para cezası uygulanırken aracın 30 gün süreyle trafikten men edileceği bildirildi.

Cezayı duyan sürücü ise öfkesine hakim olamayarak aracının camını kırdı, ardından yumruklayarak zarar verdi.

Sürücü o anlarda kendisini görüntüleyen gazeteciye "O kamerayı kırarım." diyerek tehditte bulundu.