Trafik kazasında yaralanan polisten altı ay sonra acı haber
29.05.2026 10:19
Şehit polisin yaralandığı kaza geçen yıl kasım ayında yaşanmıştı.
İstanbul Tuzla'da polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu.
Tuzla'da 11 Kasım 2025'te görevli bulunduğu polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan Aydın Üyenarık, kafatasında kırık ve beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alındığı Tuzla Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
TÖREN DÜZENLENECEK
Şehit polis memuru Üyenarık için bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlenecek.
Törenin ardından şehidin naaşı, defnedilmek üzere memleketine götürülecek.