Trafikte dehşet kamerada. Takip ettiği aracın camını kırdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında bir sürücünün saldırıya uğradığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Turgut Özal Millet Caddesi'nde bir kişinin trafikte başka bir aracı takip ettiği, sürücüsüne yönelik saldırgan davranışlarda bulunduğu ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Kimliği tespit edilen Y.E. (39) ekiplerce yakalandı.