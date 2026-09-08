Trafikte sopayla sürücüye saldırmaya çalıştı, 380 bin lira ceza yedi

Konya’da trafikte elinde sopayla başka bir sürücüye saldırmaya çalışan H.D., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şüpheliye 380 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesi’nde meydana geldi. Elinde sopa bulunan bir kişinin trafikte başka bir araç sürücüsüne yönelik saldırı girişiminde bulunduğu anların basın ve sosyal medyada yer alması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde şüphelinin H.D. olduğu belirlendi. H.D., olayın yaşandığı gece Taşkent ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliye, “Trafikte Saldırı Amacıyla Başka Bir Aracı Israrla Takip Etmek veya Bu Amaçla Araçtan İnmek” fiili kapsamında 380 bin lira idari para cezası kesildi.

H.D.’nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, olayda kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi.