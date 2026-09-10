Trafikte sürücünün önünü kesip saldırmaya çalıştılar. İki kişiye 360 bin lira ceza

Konya’da trafikte tartıştıkları sürücünün önünü keserek saldırmaya çalışan R.Ş.D. ve M.Ö.’ye toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı. İki sürücünün ehliyetlerine el konulurken, araçları da trafikten men edildi.

Olay, geçen pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Adana Çevre Yolu’nda meydana geldi. R.Ş.D. ve M.Ö., trafikte tartıştıkları başka bir sürücüyü araçlarıyla takip ederek önünü kesti.

İki sürücünün diğer aracın önünü kestiği anlar araç kamerasına yansıdı. Görüntülerin basında yer almasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, R.Ş.D. ve M.Ö.’yü aynı gece gözaltına aldı.

Şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ve 14 fişek ele geçirildi.

R.Ş.D. ve M.Ö.’ye, “Trafikte Saldırı Amacıyla Israrla Takip Etme” kapsamında 180’er bin liradan toplam 360 bin lira idari para cezası kesildi. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulan sürücülerin otomobilleri de 60 gün trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.