Trafikte tartıştığı sürücüye kafa atıp kaçtı

Olay 6 Kasım'da sabah saatlerinde, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Tevfikbey Mahallesi Yel Değirmeni Caddesi'nde yaşandı.

Seyir halindeki araç ile bir başka otomobilin sürücüleri arasında yol verme tartışması başladı. Hafif ticari aracın sürücüsü, otomobil sürücüsünden aracını yolun sağına çekmesini istedi.

ARAÇTAN İNİP SALDIRDI

Otomobil sürücüsünün aracını sağa çekip durmasının ardından, hafif ticari araç sürücüsü de aracından inerek hızla diğer sürücünün yanına gitti.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, otomobil sürücüsüne kafa attı. Yaralanan sürücü, durumu polise bildireceğini söyledi.

POLİSİ DUYUNCA ARACIYLA KAÇTI

Yaralı sürücünün polis çağıracağını fark eden saldırgan, hızla kendi aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı ve mağdur sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.