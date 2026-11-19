Trafoya kedi girdi, kent karanlıkta kaldı
19.11.2026 07:11
Erzurum’da akşam saatlerinde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle kent merkezinde ulaşım aksadı, günlük yaşam olumsuz etkilendi. Şirket "Trafoya kedi girdi, patlama oldu." açıklaması yaptı.
Erzurum'un merkez ilçelerinden Yakutiye'de akşam saatlerinde elektrik kesintisi meydana geldi.
Yaklaşık 2 saat süren kesinti nedeniyle kent merkezi karanlıkta kaldı. Sinyalizasyon sistemi de çalışmadı, ana arterler ve kavşaklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye sevk edilen trafik polisleri, kavşaklarda kontrollü geçiş sağlayarak trafiği açmaya çalıştı.
CİHAZLAR ZARAR GÖRDÜ
Kesinti süresince enerjinin sık sık kesilip yeniden verilmesi sonucu oluşan voltaj dalgalanmaları, bazı ev ve iş yerlerindeki elektrikli aletlerde hasara yol açtı.
Mağdur olan vatandaşlar, kesintiye ilişkin bilgilendirme yapılmadığını belirterek elektrik dağıtım şirketi Aras EDAŞ'a tepki gösterdi.
ARAS EDAŞ kesintiye ilişkin açıklama yaptı.
ARAS EDAŞ: TRAFOYA KEDİ GİRDİ
Sorunun giderilmesi ve ilçe geneline elektrik verilmesinin ardından elektrik dağıtım şirketi ARAS EDAŞ'tan da açıklama geldi. Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
- Değerli tüketicilerimiz, bugün Erzurum'da yaşanan elektrik kesintisine ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz.
- Özel bir trafo binasına havalandırma menfezinden giren bir kedinin elektrik ekipmanlarına temas etmesi sonucu kısa devre meydana gelmiş, oluşan kısa devre ana trafo binasındaki hücrede patlamaya neden olmuştur.
- Yaşanan arıza Erzurum'un bir bölümünde kısa süreli elektrik kesintisine yol açmıştır.
- Ekiplerimizin koordineli çalışmasıyla alternatif besleme hatları devreye alınarak kesintiden etkilenen bölgelere yeniden enerji verilmiştir.
- Enerji arzının sürekliliğini sağlamak amacıyla ekiplerimiz gerekli müdahaleleri titizlikle gerçekleştirmiştir.