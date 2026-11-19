ARAS EDAŞ: TRAFOYA KEDİ GİRDİ

Sorunun giderilmesi ve ilçe geneline elektrik verilmesinin ardından elektrik dağıtım şirketi ARAS EDAŞ'tan da açıklama geldi. Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

- Değerli tüketicilerimiz, bugün Erzurum 'da yaşanan elektrik kesintisine ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz.

- Özel bir trafo binasına havalandırma menfezinden giren bir kedinin elektrik ekipmanlarına temas etmesi sonucu kısa devre meydana gelmiş, oluşan kısa devre ana trafo binasındaki hücrede patlamaya neden olmuştur.

- Yaşanan arıza Erzurum'un bir bölümünde kısa süreli elektrik kesintisine yol açmıştır.

- Ekiplerimizin koordineli çalışmasıyla alternatif besleme hatları devreye alınarak kesintiden etkilenen bölgelere yeniden enerji verilmiştir.

- Enerji arzının sürekliliğini sağlamak amacıyla ekiplerimiz gerekli müdahaleleri titizlikle gerçekleştirmiştir.