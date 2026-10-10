Traktör ile otomobil çarpıştı. 7 yaralı
10.10.2026 16:23
Anadolu Ajansı
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Ali S.'nin kullandığı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Kemallı kavşağında Dursun U.'nun kullandığı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Ülkü U, Göknül S, İbrahim S, Mahmut S. ve Hüseyin S. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.