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Traktör ile otomobil çarpıştı. 7 yaralı

10.10.2026 16:23

Traktör ile otomobil çarpıştı. 7 yaralı
Anadolu Ajansı

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

AA
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Ali S.'nin kullandığı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Kemallı kavşağında Dursun U.'nun kullandığı traktörle çarpıştı.

 

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Ülkü U, Göknül S, İbrahim S, Mahmut S. ve Hüseyin S. yaralandı.

 

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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