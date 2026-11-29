Olay, 27 Kasım'da saat 13.00 sıralarında, İzmit Alikahya Mahallesi'ndeki tramvay durağında meydana geldi. Durakta bekleyen kadının yanına koşarak gelen şüpheli, henüz bilinmeyen nedenle saldırdı.

Şüphelinin kolundan tuttuğu kadın, kendisini koruyup kurtulmaya çalıştı. Saldırganın bir süre darbettiği kadın, şüphelinin elinden kurtulup olay yerinden uzaklaştı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri, yakaladıkları şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.