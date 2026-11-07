Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Trenle otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

07.11.2026 15:19

Trenle otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
IHA

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Muş'ta hemzemin geçitte yük treni ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Bağlar Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Elazığ-Tatvan seferini yapan 53050 sefer sayılı yük treni ile bir otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

 

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan H.B., R.K. ve M.C.S. hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery