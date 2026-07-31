Trump duyurdu. Gazze'de anlaşma sağlandı, Hamas silah bırakıyor

İsrail'in ateşkese rağmen katliamı sürdürdüğü Gazze 'ye ilişkin müzakerelerden anlaşma kararı çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump , Eylül 2025'te duyurduğu 20 maddelik planı kapsamında alınan karar doğrultusunda Hamas ve Gazze’deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlanacağını açıkladı. Silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekileceğini vurguladı.

Kararın, Gazze'yi Filistinli bir hükümetin yönetmesi konusunda kritik bir adım olduğunu ifade eden Trump, arabuluculuk çabaları nedeniyle Türkiye , Mısır ve Katar'a da teşekkür etti. Ayrıntılar birazdan NTV.COM.TR'de...