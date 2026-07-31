Trump duyurdu. Gazze'de anlaşma sağlandı, Hamas silah bırakıyor
31.07.2026 02:14
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin yönetimi için 20 maddelik planıyla kurulan Barış Kurulu, Hamas'la anlaşmaya vardı. Trump, Hamas ve tüm silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini, İsrail'in Gazze'den çekileceğini açıkladı.
İsrail'in ateşkese rağmen katliamı sürdürdüğü Gazze'ye ilişkin müzakerelerden anlaşma kararı çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump, Eylül 2025'te duyurduğu 20 maddelik planı kapsamında alınan karar doğrultusunda Hamas ve Gazze’deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlanacağını açıkladı. Silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekileceğini vurguladı.
Kararın, Gazze'yi Filistinli bir hükümetin yönetmesi konusunda kritik bir adım olduğunu ifade eden Trump, arabuluculuk çabaları nedeniyle Türkiye, Mısır ve Katar'a da teşekkür etti. Ayrıntılar birazdan NTV.COM.TR'de...