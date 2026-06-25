TÜİK açıkladı: Türkiye'de en çok ölüme neden olan hastalık belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK ), 2025 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, ölüm sayısı 2024 yılında 489 bin 734 iken 2025 yılında 491 bin 684 oldu. Ölen kişilerin 2025 yılında yüzde 55,1'ini erkekler, yüzde 44,9'unu kadınlar oluşturdu.

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI ÖLÜM NEDENLERİNDE İLK SIRADA

Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2025 yılında yüzde 34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 16,1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 15,1 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

YÜZDE 47,7 İLE ÇANAKKALE BİRİNCİ SIRADA

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2025 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 47,7 ile Çanakkale olduğu görüldü.

Bu ili yüzde 42,8 ile Balıkesir, yüzde 42,2 ile Hatay ve yüzde 42,0 ile Burdur izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 25,4 ile Kilis olduğu görüldü. Bu ili yüzde 28,7 ile Hakkari, yüzde 28,9 ile İstanbul, yüzde 29,0 ile Kayseri izledi.

TÜMORDAN KAYNAKLI ÖLÜMLER

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin yüzde 28,9'unun gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümörü, yüzde 8,0'ının kolonun kötü huylu tümörü, yüzde 7,6'sının lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörü kaynaklı olduğu görüldü.

AĞRI TÜMÖRDEN KAYNAKLI ÖLÜMLERDE İLK SIRADA

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2025 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 22,4 ile Ağrı olduğu görüldü. Bu ili yüzde 19,8 ile Van, yüzde 19,5 ile Kocaeli ve Ankara, yüzde 19,4 ile Elazığ izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 9,7 ile Kilis olduğu görüldü. Bu ili yüzde 10,9 ile Burdur, yüzde 11,0 ile Şanlıurfa ve yüzde 11,2 ile Aydın izledi.

BEBEK ÖLÜM HIZI BİNDE 7,8

Bebek ölüm sayısı, 2024 yılında 8 bin 484 iken 2025 yılında 6 bin 988 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2024 yılında binde 9,0 iken 2025 yılında binde 7,8 oldu.

BEŞ YAŞ ÖLÜM HIZI BİNDE 9,5

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2024 yılında binde 11,1 iken 2025 yılında binde 9,5 oldu.