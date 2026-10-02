Tüm yurtta gıda güvenliği operasyonu

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde gıda güvenliği operasyonları düzenledi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonlar kapsamında toplam 3 bin 50 personelin katılımıyla bin 908 adreste kontrol ve denetim yapıldı.

Denetimlerde; piyasa değeri yaklaşık 61 milyon TL olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürün ile üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi.

73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

“KESİNTİSİZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ”

Bakanlık operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada “Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden, gıda güvenliğini tehlikeye atan ve tüketicileri yanıltan kişi ve işletmelere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor; halkımızın sağlığını korumak, güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetim ve operasyonlarımıza kesintisiz şekilde devam ediyoruz.” denildi.