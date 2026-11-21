İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , Tunceli'de 8 ilin valileri ve güvenlik birimlerinin üst düzey yöneticileriyle Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili toplantıya katılıyor.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda son durum ele alınacak.

Bakan Çiftçi, toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, “Terörsüz Türkiye hedefini başarıya ulaştırmak için hep beraber çalışacağız.” diye konuşup "Terörün bitmesi çocuklarımıza sorumluluğumuz." dedi.

“3 KADEMELİ GÜVENLİK ANLAYIŞI”

Bakan Çiftçi'nin açıklamaları şöyle:

"Bir haneye ikinci kez gittiğinizde ilk ziyaretinizde dinlediğiniz sorunun ne aşamada olduğunu anlatabilirsiniz. Çözebileceğimiz sorunları vakit kaybetmeden çözelim.

Terör sona ererken asayişe ilişkin gayretimizi daha da artıracağız. Terörün baskısından kurtulan hiçbir mahallede organize suç örgütlerinin korku salmasına, uyuşturucu tacirlerinin gençlerimize musallat olmasına izin vermeyeceğiz. Dolandırıcılığa, hırsızlığa ve uyuşturucuya karşı mücadelemizi artıracağız. Sahaya daha fazla basacağız. Emniyetimiz, jandarmamız ve ilgili kurumlarımız çalışacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecinin siyasi ve hukuki boyutuna, TBMM'nin iradesi yön verirken İçişleri Bakanlığı olarak sorumluluğumuzu 3 kademeli güvenlik anlayışıyla yerine getiriyoruz.

Bunun ilk adımı tespit, ikinci adımı takip, üçüncü adımı ise tasfiyedir. Bu doğrultuda sürecin sınırlarımız içindeki seyriyle sınırlarımız ötesindeki gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Her açıklamayı, her adımı takip edeceğiz.

Sınırlarımız ötesinde ortaya çıkan bir gelişmenin illerimizde doğurabileceği sonuçları zamanında değerlendireceğiz. Terörün bitmesi çocuklarımıza sorumluluğumuz. İçeride huzurunu kalıcı kıran, insanının devletine güvenini kuvvetlendiren bir Türkiye, bölgesinde de daha güçlü söz söyleyebilecektir.

Bu tarihi dönemde mesuliyetimiz oldukça ağırdır. Terörsüz Türkiye hedefini başarıyla ulaştırmak için hep beraber çalışacağız."