Tunceli'nin kutsal keçilerine sınırsız ve süresiz koruma
13.09.2026 04:59
Tunceli Valiliği, halkın kutsal kabul edip "Hızır'ın Davarları" olarak adlandırdığı dağ keçilerinin avlanmasını sınırsız ve süresiz olarak yasakladı.
Tunceli'de yüksek rakımlı sarp arazileri mesken tutan dağ keçileri, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.
Kurt, bozayı, vaşak, su samuru, yaban domuzu, sincap, kaya kartalı, tilki, çakal, sansar ve çengel boynuzlu dağ keçisi gibi türlerin yaşadığı yörede halkın hassasiyeti ve ekiplerin koruma kontrol çalışmalarıyla kaçak avcılıkla mücadele sürerken, Tunceli Valiliği yeni bir karar aldı.
Bölge sakinlerinin kutsal kabul ederek "Hızır'ın Davarları" olarak adlandırdığı dağ keçileri için alınan özel koruma kararını Tunceli Valisi Şefik Aygöl duyurdu.
Sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşım yapan Aygöl, "Hızırın Davarları… Onlar da huzurun hakim olduğunun farkındalar ve huzuru yaşıyorlar. Avlanmaları sınırsız ve süresiz olarak valiliğimizce yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.
Koruma tedbirleri sayesinde her geçen yıl sayıları artan, yaklaşık 3 bin rakıma sahip zirvelerde veya ovalarda sürüler halinde hareket eden yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin dağlık ve ormanlık alanlara yerleştirdiği fotokapanlarla takip ediliyor.