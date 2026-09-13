Tunceli'nin kutsal keçilerine sınırsız ve süresiz koruma

Tunceli 'de yüksek rakımlı sarp arazileri mesken tutan dağ keçileri, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

Kurt, bozayı, vaşak, su samuru, yaban domuzu, sincap, kaya kartalı, tilki, çakal, sansar ve çengel boynuzlu dağ keçisi gibi türlerin yaşadığı yörede halkın hassasiyeti ve ekiplerin koruma kontrol çalışmalarıyla kaçak avcılıkla mücadele sürerken, Tunceli Valiliği yeni bir karar aldı.

Bölge sakinlerinin kutsal kabul ederek "Hızır'ın Davarları" olarak adlandırdığı dağ keçileri için alınan özel koruma kararını Tunceli Valisi Şefik Aygöl duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşım yapan Aygöl, "Hızırın Davarları… Onlar da huzurun hakim olduğunun farkındalar ve huzuru yaşıyorlar. Avlanmaları sınırsız ve süresiz olarak valiliğimizce yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.