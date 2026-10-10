Tünelde motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olmuştu. Yeniden yakalama kararı

Bursa’da tünelde otomobil ile motosikletin çarpıştığı, 52 yaşındaki Ali Bilensir’in yaşamını yitirdiği ve 15 yaşındaki oğlunun ağır yaralandığı kazaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen otomobil sürücüsü Bilal Ç. (26) hakkında, karara yapılan itiraz üzerine tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Kaza, 17 Mayıs’ta saat 10.00 sıralarında Orhaneli yolu üzerindeki Doğancı Tüneli’nde meydana geldi. Orhaneli istikametine ilerleyen Ali Bilensir’in kullandığı 16 BRL 633 plakalı motosiklet , karşı yönden gelen Bilal Ç. yönetimindeki 16 BEZ 897 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bilensir ile arkasında yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki oğlu C.B. yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ali Bilensir’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan oğlu C.B. ile otomobil sürücüsü Bilal Ç. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

MOTOSİKLET FESTİVALİNE GİDİYORLARDI

Profesyonel seslendirme sanatçısı Ali Bilensir’in bir motosiklet grubunun başkanı olduğu, oğlu C.B. ile birlikte Orhaneli ilçesinde düzenlenen motosiklet tutkunları ve ailelerinin katılacağı etkinliğine gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Kazanın haber alınmasının ardından Orhaneli’deki etkinlik iptal edilirken, 2 çocuk babası Bilensir’in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Yıldırım ilçesi Emirsultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KARŞI ŞERİDE GEÇİP ÇARPMIŞTI

Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Tüneldeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Bilal Ç. idaresindeki otomobilin bir anda kendi şeridinden çıkıp karşı yönden gelen Ali Bilensir yönetimindeki motosiklete çarptığı, Bilensir ile oğlu C.B.’nin havaya savrulup yere düştüğü, motosikletin de tünelin duvarına çarptığı görüldü.

Bilensir’in kendisi gibi motosiklet tutkunu olan eşi Figen Bilensir’in, diğer oğlu G.B. (15) ile birlikte arkadan gelirken kazayı görüp, durduğu ve sinir krizi geçirip, diğer sürücülerden yardım istediği anlar da görüntüye yansıdı.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Kazayla ilgili soruşturmanın tamamlanması ve hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Bilal Ç. aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sürücü, 1 Ekim’de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itirazın ardından sürücü hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı