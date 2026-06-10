TÜRGEV'den 80 bin gence burs: "Biz onlara yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyoruz"

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV ) 30'uncu yılını kutluyor.

20 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bir tören düzenlenecek.

TÜRGEV'in kuruluş yıl dönümü öncesinde TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, NTV yayınında soruları yanıtladı.

Şu ana kadar 80 binden fazla öğrenciye barınma imkanı sağladıklarını söyleyen Yılmaz, "Bunlardan 40 bini de bizim mezunumuz. 16 binden fazla genç kızımıza da burs imkanı sağladı. Bu sayılar bize çok büyük bir gurur veriyor." diye konuştu.

TÜRGEV Başkanı Yılmaz, Güzel İşler Fabrikası projesini ise "Hem eğitim fırsatlarında eşitlikle alakalı hem gençlerimizin hayata atılımları, sanat ve sosyal alanda gelişimlerini desteklemek için kurduğumuz bir ekosistem." diyerek tanımladı.

“GENÇLERİMİZ HEM KENDİLERİNİ HEM DE DÜNYAYI TANIYOR”

Yılmaz şöyle devam etti:

"- Gençlerimiz hem kendilerini tanıyor hem de dünyayı tanıyacakları bir dünya sunuyoruz onlara. İsteyen bunu sanatla yapıyor. Örnek veriyorum; Vezneciler'de çok güzel bir kadın orkestramız oluştu. Bazı gençlerimiz ise akademik alanlarda, bilimsel araştırmalarla kendini tanıyor. Silopi'de çok güzel bir Güzel İşler Fabrikamız var. Orada da genç kızlarımızın ihtiyacı temel olarak üniversiteye hazırlık süreciydi. Silopi'de üniversiteye hazırlık alanı oluşturduk, gençlerimizle böyle buluştuk."

- Yaptığımız bütün işlerde genç kızlarımızın hayatını bütünsel olarak ele almaya çalışıyoruz. Onların iyilik hallerini artırmak için gençlerimizin ihtiyaçları neyse bunlara yönelik olarak çalışıyoruz."

MESLEĞİNLE YÜKSEL PROJESİ

"Biz gençlerimizin birbirlerini tanımalarını istiyoruz." diyen Yılmaz, "Teknolojinin, telefonun, sosyal medyanın etkilerini kısıtlayıp, yüz yüze iletişimde olmaları bizim için çok önemli" diye konuştu.

Gençlerin kariyerlerine yönelik dönemsel çalışmalar da gerçekleştirdiklerini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"- Bu dönem meslek liseleri ve meslek yüksek okulları öğrencilerine yönelik pilot çalışma başlattık. İsmi Mesleğinle Yüksel. Burada çok farklı alanlardaki mesleki eğitimde bulunan genç kızları bir araya getiriyoruz. Her birine birer mentör atıyoruz. Sektöründe profesyonelleşmiş olan kişilerle bir araya getirip ihtiyaç varsa burslandırma yapıyoruz."

TÜRGEV'İN DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALARI

Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında deprem bölgesinde başlattıkları çalışmaları da sürdürdüklerini anlattı.

"Şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte gençliğin iyilik haliyle alakalı Gaziantep Nurdağı ve İslahiye'deki genç kızlarımız için psikodestek ve sanat terapisi çalışmalarımız var." diyen Yılmaz, sanatın insanları birleştirme özelliği olduğunu belirterek bu bölgedeki çalışmalarının süreceğini kaydetti.

"ONLARA YOL ARKADAŞLIĞI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Yılmaz şöyle devam etti:

"Anadolu'dan gelen genç kızlarımız haklı olarak biraz daha içe kapanık oluyorlar. Genel olarak gençlerimizde özgüven problemi var. Şimdiki gençliği her yönden ileride görüyorum. Biz bu noktada onların elinden tutmaya, yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyoruz.

- Son iki yılda uluslararasılaşma konusunda ciddi bir amaç edindik. New York ve Londra yapılanmamız içerisinde hem oradaki Türk öğrencilerimiz hem de onlarla birlikte pek çok farklı milletten öğrenci bir araya geliyor."

Yılmaz, TÜRGEV'in 30'uncu yıl hedeflerini ise şöyle anlattı:

“En önemli hususlardan biri sosyal girişimcilik alanı ile alakalı çalışmalar. Sosyal girişimcilik özellikle genç kızlar için çok uygun bir alan. Esnek bir alan oluşturarak hem para kazanabilecekleri hem de sosyal sorumluluk oluşturup artı değer üretebilecekleri bir alan açmaya çalışıyoruz. 30'uncu yıl için en önemli hedeflerimizden bir tanesi bu.”