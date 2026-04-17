Turgut Özal mezarı başında anıldı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal , ölümünün 33'üncü yıldönümünde Topkapı'daki Anıt Mezar'ı başında anıldı.

Özal'ın öz geçmişinin okunmasıyla başlayan törende, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini koydu.

Saygı duruşunun ardından İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu tarafından dua okunan törende, protokol üyeleri Özal ailesine taziyelerini iletti.

Daha sonra Turgut Özal Anı Mekanı Müzesi'ni ziyaret eden Çiftçi ve beraberindekiler, merhum Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarlarını da ziyaret ederek buraya karanfil bıraktı ve dua okudu.

Çiftçi, ardından, Menderes'in eşi Berin ve oğlu Aydın Menderes'in de mezarına giderek dua etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 33. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'ye ve Türk milletine çok önemli hizmetlerde bulunan, ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında ve atılımlarında öncü bir rol oynayan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ebediyete irtihalinin 33'üncü yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.