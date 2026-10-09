Turist otobüsü şarampole yuvarlandı. 2 ölü, 9 yaralı

Kaza Aydın-İzmir Otobanı Germencik ilçe sınırları içerisinde meydana geldi. İzmir Havalimanı'ndan turistleri alan tur otobüsü, Aydın istikametine seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği öne sürülen bir midibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarak ormanlık alana devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık , itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından yola çıkarıldı.

Kazada midibüsteki 2 kişi hayatını kaybederken, Polonyalı olduğu belirtilen turist grubundan 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.