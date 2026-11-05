Turistleri taşıyan midibüs devrildi. 16 yaralı

Kaza , saat 08.00 sıralarında Aksaray - Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi. Brezilya, Costra Rica ve Tayvanlı turistleri, Avanos'tan Sultanhanı ilçesine taşıyan midibüs, kontrolden çıkıp devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır, 16 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.