Turizm bölgelerinde güvenlik operasyonu: 106 şüpheli tutuklandı

Turizm bölgelerinde şiddet, tehdit, yağma gibi suçlara karışanlara yönelik operasyon yapıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek , haziran, temmuz ve ağustos aylarında 16 şehirde yapılan operasyonlarda 323 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

106 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 106'sının tutuklandığı bilgisini veren Bakan Gürlek, 56 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığını aktardı.

Tutuklanan şüpheliler arasında hanutçuluk yapıp haksız kazanç sağlayan şüpheliler ile şiddet, tehdit ve yağma gibi eylemlere karışan zanlılar yer alıyor.