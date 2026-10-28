Türk bayrağına ve Atatürk'e hakaret eden öğretmen tutuklandı

Balıkesir'de sosyal medya hesabında Türk bayrağına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan resim öğretmeni F.Ç.'nin (48) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

“BU BAYRAK VE ATA'MIZ SAHİPSİZ DEĞİL”

MHP İl Başkan Yardımcısı avukat Oğuzhan Kaçıcı, Edremit Adliyesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, konunun takipçisi olduklarını söyledi.

Zanlının tutuklandığını belirten Kaçıcı, "Bu iş burada bitmedi. Bu işin hukuki ve mesleki anlamda takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu vatan, bu bayrak ve Ata'mız sahipsiz değildir." diye konuştu.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada da, Edremit ilçesindeki okulda görev yapan bir öğretmenin sosyal medya hesabında Türk bayrağına ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren kabul edilemez paylaşımlar yaptığının tespit edildiği, kaymakamlık tarafından görevden uzaklaştırılan kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.