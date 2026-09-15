Türk havacılığında bir ilk: HÜRKUŞ-II'ye Askeri Tip Sertifikası
15.09.2026 11:43
HÜRKUŞ-II için toplam 153 sertifikasyon testi gerçekleştirildi.
HÜRKUŞ-II, Türkiye’de milli imkanlarla yürütülen süreç sonunda Askeri Tip Sertifikası alan ilk yerli hava platformu oldu. Uçak için 38 laboratuvar, 71 yer ve 44 uçuş testi gerçekleştirildi.
Türkiye’de yerli olarak geliştirilen HÜRKUŞ-II’ye, kapsamlı sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Askeri Tip Sertifikası verildi.
Böylece Türkiye’de yerli geliştirilen bir hava platformu ilk kez Askeri Tip Sertifikası aldı.
Uluslararası standartlara uygun ve tamamen milli insan kaynağıyla yürütülen sertifikasyon sürecinde HÜRKUŞ-II, 12 ayrı sertifikasyon disiplininde değerlendirildi.
Çalışmalar kapsamında hava platformuna ilişkin 1790 sertifikasyon gereksinimi doğrulanırken, 950 kanıt dokümanı teknik açıdan incelendi. HÜRKUŞ-II için ayrıca toplam 153 sertifikasyon testi gerçekleştirildi.
Sürecin tamamlanmasıyla HÜRKUŞ-II’ye Askeri Tip Sertifikası verilirken, Türkiye kendi geliştirdiği hava araçlarının sertifikasyonunu milli imkanlarla gerçekleştirme yetkinliğini de ortaya koydu.