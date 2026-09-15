Türk havacılığında bir ilk: HÜRKUŞ-II'ye Askeri Tip Sertifikası

HÜRKUŞ-II için toplam 153 sertifikasyon testi gerçekleştirildi.

HÜRKUŞ-II, Türkiye’de milli imkanlarla yürütülen süreç sonunda Askeri Tip Sertifikası alan ilk yerli hava platformu oldu. Uçak için 38 laboratuvar, 71 yer ve 44 uçuş testi gerçekleştirildi.